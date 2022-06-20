Осужденные украинские военные обжалуют решения российского суда

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Украинские военные, заочно арестованные в России за незаконные методы ведения войны, решили обжаловать решения суда, сообщили РИА Новости в Басманном суде столицы. Отмечается, что заявки на апелляцию подали четыре человека.

В суд поступили апелляционные жалобы на решения о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Табачного А. С., Титенко Д. А., Мишанчука А. В., Янченко А. В., — сказали в суде.

19 июня появилась информация, что несколько руководителей националистического формирования «Азов», сдавшихся в плен в Мариуполе, были направлены в СИЗО «Лефортово» в Москве. На тот момент не уточнялось, кто именно был доставлен в Москву.

Сообщалось, что всего в столице могут находиться более 100 человек, включая иностранных наемников, сдавшихся с «Азовстали». В данный момент с ними работают правоохранительные органы, проводятся очные ставки. В ближайшее время силовики планируют направить еще одну часть украинских военнопленных на территорию РФ.