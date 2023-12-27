Осужденному на 10 лет экс-депутату Госдумы отменили приговор Верховный суд отменил приговор экс-депутату Госдумы Белоусову

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Вадим Белоусов

Верховный суд России отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, передает ТАСС. Экс-парламентарий был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение взятки в 3,25 млрд рублей.

Суд постановил приговор в отношении Белоусова отменить и направить его дело обратно в первую инстанцию, то есть в Мосгорсуд, на новое рассмотрение в ином составе, — сообщили в суде.

Мосгорсуд вынес приговор Белоусову в августе 2022 года. Помимо того, бывшему депутату назначили штраф в размере 500 млн рублей. Вдобавок его лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и запретили в течение трех лет занимать определенные должности. Тогда Белоусов находился под подпиской о невыезде и не пришел на оглашение приговора, наказание ему назначили заочно. Теще Белоусова Маргарите Бутаковой, ставшей второй фигуранткой дела, дали четыре года колонии условно и также оштрафовали на 500 млн рублей.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Белоусов и бывший главный бухгалтер челябинского Первого хлебокомбината Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими пособниками получили от дорожно-строительной корпорации взятку за приоритет при распределении госзаказов. Впоследствии Белоусова лишили депутатской неприкосновенности, Юревич скрылся и был объявлен в розыск.

В ноябре 2023 года Белоусова лишили депутатского мандата. Он больше года не посещал пленарные заседания Госдумы и комитета по защите конкуренции.