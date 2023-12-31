Осужденной художнице Скочиленко не дают обследоваться в гражданской клинике

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Александра Скочиленко

Художнице Александре Скочиленко, осужденной на семь лет колонии за фейки о ВС РФ, не позволяют пройти обследование в гражданской клинике, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). По его информации, в тюремной больнице не оказалось обезболивающих, необходимых для проведения процедур.

Адвокат художницы Маргарита Кислякова рассказала, что в последние месяцы Скочиленко мучают постоянные тошнота и боли в желудке. В ноябре ее посетил врач-гастроэнтеролог, который назначил гастроскопию и УЗИ для постановки диагноза, но суд отказал в вывозе девушки из СИЗО в гражданскую клинику.

В середине декабря Скочиленко отвезли в тюремную больницу, где по результатам УЗИ у нее выявили проблемы с желчным пузырем. Без обезболивающих, которых не оказалось в учреждении, гастроскопия причиняет тяжелую боль и чувство удушья, отмечает издание.

В ноябре Скочиленко признали виновной в распространении фейков о российской армии и приговорили к семи годам колонии общего режима. По данным следствия, в марте 2022 года художница заменила в магазине в Санкт-Петербурге ценники на стикеры с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ. Как доказывали адвокаты, подсудимая не могла знать, что распространяет именно фейковые данные.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева называла пребывание художницы в колонии смертельно опасным. Правозащитница указала, что у Скочиленко имеются серьезные проблемы со здоровьем.