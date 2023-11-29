Осужденного за шпионаж американца Уилана избили в колонии УФСИН Мордовии: Уилана ударил заключенный в ходе бытовой ссоры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пол Уилан

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был избит в колонии одним из заключенных, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Мордовия. Там уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве.

На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой по лицу, — пояснили в управлении.

Сотрудники колонии пресекли драку и доставили ее участников в медицинскую часть. При осмотре у Уилана была обнаружена ссадина под глазом. Источник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что Уилана избил осужденный из Турции. По его словам, ссора между ними произошла из-за политических разногласий.

Брат Уилана Дэвид рассказал об инциденте изданию The New York Post. По его словам, американец был избит во время работы за швейным станком. Он несколько раз попросил заключенного, который мешал работе, отойти в сторону, а тот ударил его по лицу и разбил очки. После этого участников конфликта разняли другие осужденные.

Уилан был задержан в Москве в 2018 году. Следователи нашли у него флеш-карту с материалами, содержащими государственную тайну. Спустя два года российский суд приговорил его к 16 годам лишения свободы по статье о шпионаже.

Ранее Госдепартамент США неоднократно заявлял о намерении вернуть Уилана на родину и направлении российской стороне «серьезных предложений» по его обмену. В МИД РФ и Кремле в свою очередь отмечали, что изменений в деле американца пока нет.