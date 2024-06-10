Осужденного за госизмену экс-сотрудника Роскосмоса перевели в Красноярск Адвокат Катчев: Ивана Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска

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Иван Сафронов

Осужденного за госизмену экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова перевели в ИК-17 Красноярска, заявил РИА Новости его адвокат Дмитрий Катчев. Ранее Сафронов отбывал наказание в исправительной колонии № 7 села Арейское Емельяновского района Красноярского края.

Бывшего советника главы госкорпорации приговорили к 22 годам тюремного заключения. Отбывать наказание Сафронов должен в колонии строгого режима. Случай с экс-советником главы Роскосмоса является одним из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ «Госизмена». Сафронова признали виновным по двум эпизодам.

Следователь ФСБ Александр Чабан ранее объяснил, в чем конкретно признали виновным экс-советника главы Роскосмоса. Сафронов передавал для немецкой разведки секретные данные по операции в Сирии. По данным ФСБ, также обвиняемый передавал информацию гражданину Чехии. Последнего российские спецслужбы считают сотрудником чешской разведки.

Среди передаваемых сведений находились данные о российской спутниковой группировке, которая работала в интересах ГРУ. Чабан отметил, что важно было понять, в каком состоянии отечественные спутники сейчас.