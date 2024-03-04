Осужденного на 8,5 года оппозиционера наделили новым статусом Яшин сообщил, что его признали склонным к распространению экстремизма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Администрация исправительной колонии № 3 «Сафоново» в Смоленской области поставила на учет оппозиционера Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) как лицо, «склонное к изучению и распространению экстремизма», говорится в его Telegram-канале. Политик назвал это предсказуемым и отметил, что относится к происходящему «философски».

Ранее Яшина ставили на учет как «злостного нарушителя режима». Что означает новая формулировка, он не знает. Надзиратели объяснили ему, что этот статус связан с «политическим характером» его уголовной статьи, а также с экстремистскими связями, в которых он «был изобличен правоохранительными органами».

В январе 2024 года адвокат Яшина сообщил, что политику выписали второй протокол из-за отсутствия маркировки иностранного агента в соцсетях. По его словам, в колонию к Яшину, осужденному за фейки о российской армии, приехали представители Роскомнадзора.

В декабре Яшин рассказал, что его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за того, что он отказался строить барак. По словам экс-мундепа Красносельского района Москвы, он просил сотрудников колонии перевести его на обычную работу, которая не противоречила бы его убеждениям. Он объяснил, что не может заниматься строительством тюрем в стране, где с каждым днем растет число политзаключенных.