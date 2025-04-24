Дочь убитого мэра Самары намеревалась открыть свой бизнес в Израиле Осужденная дочь экс-мэра Самары Тархова планировала открыть зооклинику в Израиле

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Дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова, осужденная за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы, намеревалась создать ветеринарный бизнес в Израиле, указано в материалах дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В 2022 году Ленинский районный суд Самары вынес приговор, согласно которому Тархова получила семь лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимая обсуждала возможность переезда в Израиль и открытия там «зооклиники» или иного предприятия, связанного с лечением животных. По данным следствия, именно для реализации этих планов ей требовались денежные средства, отмечается в материалах дела.

Ранее Самарский областной суд принял решение оставить под стражей внучку бывшего мэра города Екатерину Тархову, обвиняемую в его убийстве. Продление ареста до 2 июня было вынесено еще в марте, однако адвокаты сразу же обжаловали это решение.

Сама Людмила Тархова призналась, что тяжело переносит произошедшую трагедию. Ее адвокат заявил, что она не общается со своей дочерью. У них плохие отношения, которые «по определению не могут быть нормальными», сказал правозащитник.