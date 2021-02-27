«Островок фашизма»: у колонии Навального низкий рейтинг в Google Maps

https://static.news.ru/photo/f35c07f0-7901-11eb-80f3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исправительная колония № 2 во Владимирской области, куда, поданным СМИ, везут оппозиционера Алексея Навального, имеет низкий рейтинг в картографических сервисах «Яндекс.Карты» и Google Maps. Пользователи отмечают жестокость сотрудников учреждения.

Отдыхали с друзьями здесь в 2018 году. Место не очень, хотя сам Покров тоже не рай земной. <...> Питание так себе, но всегда много людей со всей страны, и поэтому довольно весело. Есть место для прогулок, территория огорожена, круглосуточная охрана, — звучит шутливый и самый положительный отзыв в сервисе от Google.

maps.google.com

Другие пользователи более жёстко оценивают происходящее в колонии. Отзывы, оставленные до появления информации об этапировании Навального, содержат фразы «островок фашизма», «помойка» и «настоящий гадюшник». Общий рейтинг колонии в сервисе составляет один балл из пяти.

maps.google.com

При этом в «Яндексе» ИК-2 набрала 3,8 балла из пяти. Однако в этой системе оставлен только один отзыв.

Приходилось быть сидельцем, ещё в те времена, когда было всё на должном [уровне], — написал пользователь.

maps.yandex.ru

На специализированном сайте «ФСИН-Атлас», где публикуются отзывы заключённых на исправительные учреждения, колония имеет 1,5 балла из пяти. Зэки жалуются на отсутствие медицинской помощи и отношение персонала. Один из авторов, который представился Юрием, сравнил ИК-2 с ГУЛАГом.

Ужасное место! Не для людей! Отношение к людям хуже, чем к животным, — написал Михаил.

fsin-atlas.ru

Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево. В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина», писал NEWS.ru.