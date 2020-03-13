Парк развлечений «Остров Мечты» закроется до 10 апреля в связи с профилактикой коронавируса.
Об этом сообщает председатель совета директоров комплекса Амиран Муцоев. По его словам, администрация не может рисковать безопасностью и здоровьем посетителей.
Мы встаём на сторону мер предосторожности, введённых в России и мире. В связи с профилактикой коронавируса парк «Остров Мечты» приостановит свою работу с 17 марта по 10 апреля 2020 года, — заявил он.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отчитаться об объёмах производства дезинфицирующих средств для профилактики коронавируса нового типа на территории РФ. Глава кабмина также утвердил комплекс мер по борьбе с COVID-19 в России.
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