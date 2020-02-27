https://static.news.ru/photo/9d2fa60a-5947-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Путин побывает в построенном в Москве парке развлечений «Остров мечты» за два дня до официального открытия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер «съездит, посмотрит тематический парк», потому что это «прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых создаётся комфортная городская среда», передаёт ТАСС.

«Остров мечты», расположившийся на берегу Москвы-реки, — крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый парк. Его площадь составляет около 240 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — около 12 млн человек в год. Под крышей парка, помимо игровых тематических зон, будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.

Как ранее писал NEWS.ru, торжественная церемония открытия запланирована на 29 февраля.