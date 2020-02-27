Владимир Путин побывает в построенном в Москве парке развлечений «Остров мечты» за два дня до официального открытия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер «съездит, посмотрит тематический парк», потому что это «прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых создаётся комфортная городская среда»,
«Остров мечты», расположившийся на берегу Москвы-реки, — крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый парк. Его площадь составляет около 240 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — около 12 млн человек в год. Под крышей парка, помимо игровых тематических зон, будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов.
Как ранее писал NEWS.ru, торжественная церемония открытия запланирована на 29 февраля.
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