Остеопат указал на неожиданную причину неправильного прикуса Остеопат Воробьевский: нарушение прикуса может быть связано с плоскостопием

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Неправильный прикус может быть вызван не только стоматологическими причинами, но и плоскостопием, рассказал в беседе с изданием «Страсти» врач-остеопат Владислав Воробьевский. Также, по его словам, влияние на зубочелюстную систему оказывают такие проблемы позвоночника, как сколиоз и перекос таза.

Помимо стоматологических причин, нарушение прикуса может быть вызвано <...> сколиозами различной этиологии, заболеваниями пищеварительной системы, психогенными факторами, например стремлением сжимать зубы, травмами височно-нижнечелюстного сустава и скуловой кости, плоскостопием, перекосом таза, — пояснил эксперт.

Он добавил, что зубочелюстная система, в свою очередь, также влияет на состояние опорно-двигательного аппарата. Так, нижняя челюсть, которая является наиболее подвижным элементом черепа, взаимодействует с мышцами подъязычной кости и подзатылочными мышцами, определяя положение головы и всего тела. Таким образом, неправильный прикус может оказывать негативный эффект на позвоночник, резюмировал врач.

Ранее стоматолог Елена Мартынова рассказала, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес. Специалист объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.