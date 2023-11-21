Остеопат озвучил неочевидную причину хронической заложенности носа Остеопат Животов: причиной заложенности носа может оказаться травма черепа

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Плохое носовое дыхание и хроническая заложенность носа, независимо от простуды, могут быть последствиями травмы черепа, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-остеопат Владимир Животов. Он пояснил, что механическое воздействие на кости черепа может привести к деформации носовых пазух.

Сжатие костей черепа в процессе родов или ударов в область лба, скул, носа могут сместить кости, формирующие носовые пазухи. Это приводит к нарушению оттока крови от слизистой. Возникает отек, носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха, — отметил врач.

Он предупредил, что игнорирование проблемы может привести к неприятным последствиям для здоровья. Это, в том числе, изменение прикуса и формы лица, перенапряжение мышц лица и шеи при дыхании ртом, что создает условия для нарушения циркуляции крови в черепе. При этом, по словам специалиста, возникает состояние, когда перестают ощущаться запахи, а мышление становится неясным.

Как уточнил остеопат, сосудосуживающие капли в данном случае бесполезны. При постоянной заложенности носа необходимо обратиться к врачу, который установит причину проблемы и при необходимости устранит последствия травм, в том числе восстановит положение и подвижность костей черепа.

Тогда слизистая избавится от лишней жидкости и воздух сможет свободно поступать, — подчеркнул эксперт.

Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев предупредил, что хронический насморк может привести к инфаркту и инсульту. По словам медика, во время сна у человека с заложенностью носа может развиться синдром обструктивного апноэ, когда выключается дыхательный центр и есть проблемы с насыщением крови кислородом.