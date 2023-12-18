Остеопат описал лучшие матрас и подушку для крепкого сна Остеопат Животов: жесткий матрас годится только людям со здоровой спиной

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Большинству взрослых людей лучше всего подходят матрасы средней жесткости и подушки средней высоты и упругости, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-остеопат Владимир Животов. По его словам, слишком жесткие матрасы годятся только людям с абсолютно здоровой спиной. При любой проблеме с позвоночником человеку будет практически невозможно расслабиться на твердой поверхности, которая не может подстроиться под особенности тела. Подушка же не должна быть слишком высокой и упругой.

Слишком мягкие матрасы тоже подходят не всем. Потому что самые тяжелые части тела будут проваливаться. Это может быть отличным вариантом для людей с выраженным сколиозом. Матрас для детей и пожилых людей тоже вполне может быть мягким. А вот большинству взрослых подходят матрасы средней жесткости, — объяснил эксперт.

Он посоветовал при выборе матраса в магазине полежать на нем несколько минут. Идеальный вариант даст каждой мышце расслабиться, и даже создастся впечатление, что стало легче дышать, отметил врач.

По словам остеопата, слишком упругая и плотная подушка не даст голове «провалиться» на достаточную глубину и тогда шея не займет правильное положение. То же касается и слишком высокой подушки, при лежании на которой шея оказывается слишком согнутой по отношению к позвоночнику. Такие подушки подходят людям с серьезными травмами и смещенными костями черепа или пациентам с заболеваниями ЖКТ.

Всем остальным достаточно такой высоты, которая просто будет заполнять расстояние между головой и плечом в положении на боку, — порекомендовал Животов.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что ортопедические подушки помогают избавиться от частого храпа. Лор напомнил, что храп может возникать из-за неудобного положения во сне.