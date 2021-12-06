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Остеклённое лыжехранилище: в России будут штрафовать за обшивку балконов
Общество

Остеклённое лыжехранилище: в России будут штрафовать за обшивку балконов

13:55, 06 декабря 2021
Фото: Соцсети
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Самовольная обшивка и остекление балкона с 1 марта 2022 года в России станут поводом для наложения штрафа до пяти тысяч рублей. В этот день вступит в действие приказ Минстроя РФ, в котором прописано наказание за некоторые виды ремонта и перепланировку помещений. Новые правила запрещают производить несогласованную смену внешней обшивки и установку остекления балкона. Такие работы придётся обсуждать в профильных инстанциях, поскольку подобные изменения входят в технический паспорт здания как элемент оформления фасада. Как эксплуатируют и обустраивают балконы в России — в галерее NEWS.ru.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

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