Остеклённое лыжехранилище: в России будут штрафовать за обшивку балконов

Самовольная обшивка и остекление балкона с 1 марта 2022 года в России станут поводом для наложения штрафа до пяти тысяч рублей. В этот день вступит в действие приказ Минстроя РФ, в котором прописано наказание за некоторые виды ремонта и перепланировку помещений. Новые правила запрещают производить несогласованную смену внешней обшивки и установку остекления балкона. Такие работы придётся обсуждать в профильных инстанциях, поскольку подобные изменения входят в технический паспорт здания как элемент оформления фасада. Как эксплуатируют и обустраивают балконы в России — в галерее NEWS.ru.
Екатерина Лызлова/РИА Новости
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети