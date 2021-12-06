Остеклённое лыжехранилище: в России будут штрафовать за обшивку балконов

В Москве торжественно открыли ГУМ-каток. Это уже 16-й сезон его работы. На торжественном открытии гостям представили фрагмент из мюзикла олимпийской чемпионки Татьяны Навки «Лебединое озеро». Помимо самой спортсменки, перед зрителями выступили фигуристы Пётр Чернышёв и Маргарита Дробязко. Сразу после шоу перед гостями предстала певица Алёна Долбик. В числе почётных гостей открытие катка посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Первых гостей ГУМ-каток примет 29 ноября. Обязательным условием для посещения является соблюдение всех необходимых мер безопасности. Попасть на каток можно только по QR-коду о вакцинации против коронавируса или с отрицательным...