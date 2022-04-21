Остаёмся в Москве: где можно пожарить шашлыки в столице

Какую картину вы себе представляете при слове «шашлык»? Сочные и аппетитные куски мяса с луком, надетые на шампур. Да уж, в весеннюю пору одно упоминание о шашлыке моментально создаёт чувство голода, а нос улавливает фантомный аромат блюда. А где вы представляете этот самый шашлык? Быть может, на вашем дачном участке? Ведь там легче всего всё организовать — принёс мангал, мясо и дрова, позвал друзей, пожарил. Когда захотел, как захотел. Есть только одна проблема — до дачного участка нужно долго добираться. А зачем, если подобные условия созданы и в черте Москвы? Расскажем, где в Москве разрешено жарить шашлык и какие условия вас ждут. Возможно, идеальный вариант находится в шаговой доступности от вас?

Какие правила нужно знать при жарке шашлыка

Просто так развести огонь и пожарить шашлык на природе у вас не получится. А если и получится, то вы можете навредить и себе, и окружающим. Помните об основных правилах.

Правила пожарной безопасности

Новые правила пожарной безопасности были утверждены правительством РФ в 2020 году. Согласно им, открытый огонь запрещено разводить:

на территории квартиры, включая балкон и лоджию

под кронами деревьев

в молодых хвойных лесах

вблизи торфяников

на территориях рубки деревьев и/или на местах, где находятся остатки от их рубки

на местности с сухой травой

Разрешается разводить открытый огонь:

на своём участке, соблюдая дистанцию 5 метров от жилых и хозяйственных строений

во дворе дома, на поле, в парке, на берегу реки, соблюдая дистанцию 25 метров от жилых и хозяйственных строений

Где можно пожарить шашлыки Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо этого, при себе необходимо иметь средства для тушения огня, такие как воду или песок, и телефон, по которому вы сможете связаться с пожарной службой.

На территории леса также запрещено мусорить, в противном случае вас ждёт штраф.

Правила жарки шашлыка в специально отведённых зонах

Если вы собрались жарить шашлыки в специализированных парковых зонах Москвы, помните:

Необходимо заранее приехать на место, чтобы занять мангальную зону

По возможности возьмите мангал с собой. Велика вероятность, что все казённые будут заняты

Для жарки шашлыка используйте высокий мангал, дабы не нанести вред почве и растениям

Закупитесь продуктами заранее, так как вблизи парковой зоны может не оказаться магазина

Перед уходом уберите за собой весь мусор

Где пожарить шашлык в Москве

Практически в каждом парке Москвы размещены зоны, в которых вы можете абсолютно легально пожарить шашлык. А в большинстве из них это можно сделать бесплатно. Вот основные места:

Серебряный Бор

Наиболее уединённое и вместе тем комфортное место для пребывания на свежем воздухе в черте Москвы — парк Серебряный Бор. Территорию парка со всех сторон огибает Москва-река, что делает это место ещё и живописным. На побережье располагаются и зоны для пикника. Там вы без труда сможете пожарить шашлык, всего размещено 26 мангалов с навесами и лавочками, пользование бесплатное. Также у вас есть возможность арендовать ВИП-место с беседками, шатрами и полным уединением. В связи с популярностью подобной затеи в парк нужно приезжать рано утром, иначе можно не успеть занять место под солнцем.

Какие правила нужно знать при жарке шашлыка Сергей Булкин/NEWS.ru

Царицыно (Бирюлёвский дендропарк)

Музей-заповедник Царицыно является идеальным местом и для отдыха на природе и для любования архитектурой, и для изучения истории. На территории заповедника расположено множество культурных и природных объектов, которые ежедневно притягивают тысячи людей. И можете быть уверены — они не шашлычники, поскольку на основной территории парка костёр разводить запрещено. Однако это можно сделать в граничащим с ним Бирюлёвским дендропарке. Там площадки для пикника расположены по всей территории. По возможности берите мангал с собой, поскольку в Бирюлёво они занимаются довольно быстро даже в будние дни.

Покровское-Стрешнево

Не менее популярным у москвичей является лесопарк Покровское-Стрешнево. Здесь есть старинная одноимённая усадьба, красивые липовые рощи и множество мелких прудов. Также тут протекает река Чернуша, вблизи которой вы и найдёте пикниковые зоны с оборудованными мангалами для жарки шашлыка, столами и лавочками.

Кузьминки

Парк Кузьминки занимает огромную площадь, а его территория поделена на три основные части — культурную, историческую и лесную. Здесь вы можете заняться любым видом досуга на свежем воздухе. Вблизи Шибаевского пруда располагается большая пикниковая зона, там вы обнаружите более полусотни мангальных мест с беседками и столиками. Сам мангал можно взять с собой, а можно арендовать на месте.

Кусково

На территории лесопарка Кусково находится одноимённая усадьба, принадлежавшая роду Шереметьевых, и Большой Дворцовый пруд, прилегающий к строению. Кроме этого, парк славится своими дубовыми рощами и весенними ручьями. Вблизи пруда построены специальные мангальные площадки, которые укомплектованы всем необходимым для приготовления шашлыка. Всего их здесь около десяти, но вы можете воспользоваться платной площадкой. В качестве бонуса вам не придётся выбрасывать оставленный за собой мусор.

Где пожарить шашлык в Москве Сергей Булкин/NEWS.ru

Измайлово

Измайловский парк культуры и отдыха идеально подойдёт для любителей поспать, поскольку отдыхающих здесь, как правило, немного, и вам не придётся вставать спозаранку. Основные зоны для пикника расположены на берегу Оленьего пруда. Там вы найдёте лавки, столы и мангалы. Кроме того, до самой территории для пикника можно быстро добраться на метро.

Битцевский парк

За счёт своей огромной площади Битцевский лес может похвастаться большим количеством оборудованных зон для шашлычных дел. К ним можно добраться и от Ясенево, и от Чертаново, и от Бутово, и от Зюзино, и от Коньково. Неудобство заключается лишь в том, что в парке не везде проложены дорожки и освещение, поэтому рассчитывайте посетить его в обеденное время.

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