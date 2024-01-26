Оставшуюся без подарка дочь погибшего бойца СВО поддержали волонтеры

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В городе Миассе Челябинской области волонтеры поддержали дочь погибшего бойца СВО, которая единственной в классе оказалась без новогоднего подарка, сообщает ИА «Регнум». 11-летней школьнице вручили два пакета с подарками и показали видеообращение, записанное на передовой сослуживцами ее отца.

Как пишет издание, перед новогодними праздниками воспитывающая девочку бабушка не увидела в родительском чате сообщение о сборе денег на подарки детям. В итоге школьница осталась без подарка. О ситуации узнали волонтеры и неравнодушные люди, которые решили поддержать дочь военнослужащего и ее близких. Так, волонтер из Белгорода поехала на фронт, где нашла сослуживцев отца девочки и записала их обращение на видео.

Мы служили с твоим отцом. Он был смелым и отважным товарищем, настоящим героем и патриотом России, — сказал один из военных.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно проявлять особое внимание к детям бойцов спецоперации. В беседе с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым руководитель Российского государства подчеркнул, что о них следует заботиться как о своих детях. Также президент затронул вопрос расширения регионального проекта «Дети героев», который предполагает создание сети кураторов из числа педагогов и психологов для каждого ребенка участника СВО.