https://static.news.ru/photo/c76e0a72-6b82-11ea-a720-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Граждан России, которые из-за закрытия границ ввиду опасности распространения коронавируса остались на территории Венгрии, Египта, Молдавии, Португалии, Кипра и Испании, эвакуируют самолётами в ближайшие три дня. Об этом 21 марта сообщили представители Росавиации.

Также в ведомстве прорабатывают вопрос об эвакуации россиян из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан будут определены даты и время их вывоза.

На 23 и 25 марта запланированы рейсы на Филиппины и в Марокко, — приводит «Интерфакс» сообщение Росавиации.

Подчёркивается, что 20 марта российские авиакомпании доставили 3889 человек из стран с тяжёлой ситуацией после закрытия границ.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к россиянам, которые не могут вернуться из-за границы. Они должны связаться с российскими диппредставительствами.

По словам Захаровой, для вывоза россиян было налажено взаимодействие между Минтрансом, Росавиацией, перевозчиками и МИД. Стороны прорабатывали возможные маршруты вывоза людей.