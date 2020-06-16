Оставшиеся без работы россияне получат новое пособие от государства

https://static.news.ru/photo/f222bd98-afd5-11ea-909e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Безработные жители России, имеющие детей, будут получать новое денежное пособие от государства. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Он пояснил, что размер пособия составляет три тысячи рублей и оно будет выплачиваться на каждого ребёнка в семье. Если без работы остались оба родителя, выплату будет получать каждый из них.

Министр добавил, что на денежную поддержку могут рассчитывать все семьи, независимо от сроков потери работы и регистрации на бирже труда. До этого выплаты полагались только тем родителям, кто стал безработным до 1 марта 2020 года.

По словам Котякова, новые пособия могут получить 650 тысяч родителей, сообщает Nation News.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне смогут получать соцподдержку без предоставления справок. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать необходимые сведения в ходе межведомственного информационного взаимодействия.