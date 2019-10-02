Россияне перестали делать культ из западного образования. Во всяком случае, когда речь идёт об их детях. ВЦИОМ выяснил, что 59% наших сограждан не хотят отправлять своих отпрысков грызть гранит науки за границу, предпочитая отечественные вузы.

Согласно исследованию, в основном выбор в пользу российских учебных заведений россияне делают, поскольку убеждены, что здесь им дадут образование ничем не хуже заграничного. Кроме того, большую долю занимают те, кто следует принципу «где родился, там и пригодился». Ещё часть опрошенных не уверена, что сможет обеспечить финансово жизнь и учёбу своих детей в другой стране, и есть также те, кто просто не хочет отпускать своих чад так далеко от себя.

Это очень интересный феномен, ведь ещё не так давно считалось, что ключ от двери к лучшей жизни выдавали на кафедрах зарубежных вузов, а если и получать российское образование, то исключительно востребованное работодателями за рубежом. А теперь вот оказалось, что своя рубаха ближе к телу, а родные преподаватели выглядят более надёжными. И это после многочисленных и неоднозначных реформ в образовании, после жарких академических споров о переходе на двухуровневую систему обучения, после введения ЕГЭ в конце концов, который, хоть и относится к школьной системе, влияет на шансы поступить в вуз.

Правда, сторонники отсылать детей на обучение в далёкие престижные земли тоже упирают на качество образования, которое в России им кажется недостаточно хорошим и современным. При этом, видимо, на деле они рассчитывают либо на то, что отпрыски останутся жить в условной Англии или Штатах, не забудут своих родителей и заберут к себе, либо на то, что англоязычная корочка откроет двери в такие кабинеты, что сможет в дальнейшем кормить не одно новое поколение. И упрекнуть их здесь совершенно не в чем.

Есть ещё один показательный момент в этом опросе. Среди «домоседов» всё-таки преобладают люди более взрослые (63% — от 45 до 59 лет и 70% тех, кто старше 60), а вот «западники» — люди более молодые (51% опрошенных от 18 до 24 лет и 43% — от 25 до 34). То есть половина тех, кто как раз сейчас учится в вузах, не впечатлены теми знаниями, которые получают, в какие-то заметные перемены к лучшему не верят и для своих потомков желают другой участи. Возможно, когда им исполнится 45, их мнение претерпит какие-то изменения. Тем более, судя по мировой динамике, через 27 лет самым полезным образованием может стать навык выживания на ядерных пустошах, а иностранный документ может стать компрометирующим обстоятельством. Но сейчас, приходится это констатировать, молодёжь, не уехавшая сама, надеется, что это сделает следующее поколение.

Если же присмотреться к тем, кто ратует за российское образование, то можно понять, что это люди, успевшие воспользоваться либо еще работавшей, либо еще не развалившейся советской системой обучения. Возможно, как на мнении молодёжи сказывается максимализм и вера в прекрасное далёко, так люди более старшие склонны вспоминать свои студенческие годы в более привлекательном свете, слегка приукрашивая действительность. К тому же, работа у них в основном уже есть, какая-никакая карьера случилась, а значит, всерьёз размышлять о перспективах не приходится.

Так или иначе, у руководства нашей страны есть примерно полтора десятка лет, чтобы убедить нынешнее студенчество доверить своих детей российской системе образования и не получить очередной массовый отток молодых мозгов из страны. И затягивать здесь не стоит, каждый год на вес золота.