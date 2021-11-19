Остаться без памяти: Путина попросят заступиться за «Мемориал»

Члены президентского Совета по правам человека на ближайшей встрече с президентом Владимиром Путиным 9 декабря представят главе государства информацию о попытке прокуратуры закрыть две НКО — (признанные Минюстом исполняющими функции иностранного агента) «Международный мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал». Организация, которая ведёт свою историю ещё с Советского Союза, считает нависшую над ней угрозу сильнейшей за всё время своего существования. В СПЧ уверены, что ликвидация «Мемориала» навредит исторической памяти и гражданскому обществу, а деятельность организации соответствует президентской программе и интересам россиян.

Исключительный случай

18 ноября в ходе пресс-конференции в связи с иском Генпрокуратуры о ликвидации общества «Международный мемориал» и иском московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» член Совета при президенте по правам человека Татьяна Марголина заявила , что СПЧ планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным «эту серьёзную проблему». Материалы для встречи готовит комиссия Совета по политическим правам.

Председатель комиссии Николай Сванидзе рассказал NEWS.ru, что сейчас готовится юридическое обоснование необходимости прекратить преследование правозащитников. Кроме того, он выскажет эмоционально-этическую позицию — Россия может лишиться своего исторического прошлого.

Николай Сванидзе Григорий Сысоев/РИА Новости

[На встрече с Путиным] будет озвучено предложение от него («Мемориала». — NEWS.ru) отстать. Каким это приведёт результатам — ничего не могу сказать, — поделился он.

Член комиссии Леонид Поляков в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что вопросы к законодательству об иностранных агентах у Совета возникли давно, эта тема поднималась и в разговорах с Путиным. Однако теперь возник «казус с „Мемориалом“ — организацией, которая имеет колоссальные заслуги перед всем нашим обществом, потому что она ведёт тему, связанную с жертвами политических репрессий».

Конечно, даже если там установятся какие-то формальные нарушения, было бы правильно рассмотреть этот случай как исключительный. <...> Разговор серьёзный и, мне кажется, все слои общества заинтересованы, чтобы ситуация с «Мемориалом» разрешилась справедливо. Я с оптимизмом жду этой встречи, мне кажется, президент открыт для общения и, если аргументы, которые мы представим, его убедят, решение будет удовлетворительным для всех — для «Мемориала» в первую очередь, — подчеркнул Поляков.

Правозащитник обратил внимание, что Фонд президентских грантов выделяет деньги в том числе на сохранение памяти жертв политических репрессий. В этой категории, по его словам, «Мемориал» занимает первое место. Соответственно, президентская программа предполагает поддержку деятельности этой организации, поэтому «логично пересмотреть решения, которые ведут к ликвидации этого общества и в дальнейшем сделать так, чтобы параметры, которые позволяют заносить в список иноагентов, были максимально уточнены».

Люди в масках

14 октября 2021 года десятки мужчин в масках ворвались в офис «Мемориала» во время показа фильма о голодоморе «Гарет Джонс». Они начали кричать «Всем на пол!», а затем залезли на сцену с экраном и начали скандировать «Не забудем, не простим!», «Фашисты!» и «Позор!». Происходящее снимали сотрудники телеканала НТВ.

На место приехали полицейские, которых больше заинтересовали не провокаторы, а правозащитники и зрители. Силовики закрыли наручниками двери в офис организации, раздали зрителям анкеты, где надо было указать, как они узнали о показе и были ли у них судимости. Затем они изъяли часть охранно-пожарной сигнализации (видеорегистратор). Из всех провокаторов задержали только троих — остальные убежали прямо перед приездом полиции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Я стояла рядом и своими глазами видела, как опрашивали тех трёх человек в масках, которых нам удалось установить, — очень нежно, прямо ласково, типа, расскажите, пожалуйста, что сегодня случилось. Их демонстративно похлопали по карманам — как будто обыскивали, и всё, — рассказывала «Медузе» (СМИ, признанное Минюстом исполняющим функции иностранного агента) куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова.

На следующий день в офис организации пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Центра «Э») МВД и потребовали через месяц предоставить документы с момента основания «Мемориала» до настоящего времени.

Это стало последним эпизодом давления на «Мемориал» до внесения иска о ликвидации организации. Сами правозащитники считают , что происходящее связано с действиями ингушского управления ФСБ, которое ещё в 2019 году жаловалась на отсутствие маркировки об иноагентстве на сайте организации. По заявлению ингушского управления ФСБ РКН выявил одно из нарушений требований о маркировке, на основании которых строится текущее дело. Также протоколы на правозащитников составляли после обращения неизвестного Андрея Шувалова, пишет «Медуза».