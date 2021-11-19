Остаться без памяти: Путина попросят заступиться за «Мемориал»

Члены президентского Совета по правам человека на ближайшей встрече с президентом Владимиром Путиным 9 декабря представят главе государства информацию о попытке прокуратуры закрыть две НКО—(признанные Минюстом исполняющими функции иностранного агента) «Международный мемориал» и Правозащитный центр «Мемориал». Организация, которая ведёт свою историю ещё с Советского Союза, считает нависшую над ней угрозу сильнейшей за всё время своего существования. В СПЧ уверены, что ликвидация «Мемориала» навредит исторической памяти и гражданскому обществу, а деятельность организации соответствует президентской программе и интересам россиян.
Исключительный случай
18 ноября в ходе пресс-конференции в связи с иском Генпрокуратуры о ликвидации общества «Международный мемориал» и иском московской прокуратуры о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» член Совета при президенте по правам человека Татьяна Марголина заявила, что СПЧ планирует обсудить с президентом Владимиром Путиным «эту серьёзную проблему». Материалы для встречи готовит комиссия Совета по политическим правам.
Председатель комиссии Николай Сванидзе рассказал NEWS.ru, что сейчас готовится юридическое обоснование необходимости прекратить преследование правозащитников. Кроме того, он выскажет эмоционально-этическую позицию — Россия может лишиться своего исторического прошлого.
Николай СванидзеГригорий Сысоев/РИА Новости
[На встрече с Путиным] будет озвучено предложение от него («Мемориала». — NEWS.ru) отстать. Каким это приведёт результатам — ничего не могу сказать, — поделился он.
Член комиссии Леонид Поляков в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что вопросы к законодательству об иностранных агентах у Совета возникли давно, эта тема поднималась и в разговорах с Путиным. Однако теперь возник «казус с „Мемориалом“ — организацией, которая имеет колоссальные заслуги перед всем нашим обществом, потому что она ведёт тему, связанную с жертвами политических репрессий».
Конечно, даже если там установятся какие-то формальные нарушения, было бы правильно рассмотреть этот случай как исключительный. <...> Разговор серьёзный и, мне кажется, все слои общества заинтересованы, чтобы ситуация с «Мемориалом» разрешилась справедливо. Я с оптимизмом жду этой встречи, мне кажется, президент открыт для общения и, если аргументы, которые мы представим, его убедят, решение будет удовлетворительным для всех — для «Мемориала» в первую очередь, — подчеркнул Поляков.
Правозащитник обратил внимание, что Фонд президентских грантов выделяет деньги в том числе на сохранение памяти жертв политических репрессий. В этой категории, по его словам, «Мемориал» занимает первое место. Соответственно, президентская программа предполагает поддержку деятельности этой организации, поэтому «логично пересмотреть решения, которые ведут к ликвидации этого общества и в дальнейшем сделать так, чтобы параметры, которые позволяют заносить в список иноагентов, были максимально уточнены».
Люди в масках
14 октября 2021 года десятки мужчин в масках ворвались в офис «Мемориала» во время показа фильма о голодоморе «Гарет Джонс». Они начали кричать «Всем на пол!», а затем залезли на сцену с экраном и начали скандировать «Не забудем, не простим!», «Фашисты!» и «Позор!». Происходящее снимали сотрудники телеканала НТВ.
На место приехали полицейские, которых больше заинтересовали не провокаторы, а правозащитники и зрители. Силовики закрыли наручниками двери в офис организации, раздали зрителям анкеты, где надо было указать, как они узнали о показе и были ли у них судимости. Затем они изъяли часть охранно-пожарной сигнализации (видеорегистратор). Из всех провокаторов задержали только троих — остальные убежали прямо перед приездом полиции.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Я стояла рядом и своими глазами видела, как опрашивали тех трёх человек в масках, которых нам удалось установить, — очень нежно, прямо ласково, типа, расскажите, пожалуйста, что сегодня случилось. Их демонстративно похлопали по карманам — как будто обыскивали, и всё, — рассказывала «Медузе» (СМИ, признанное Минюстом исполняющим функции иностранного агента) куратор культурных программ «Мемориала» Александра Поливанова.
На следующий день в офис организации пришли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Центра «Э») МВД и потребовали через месяц предоставить документы с момента основания «Мемориала» до настоящего времени.
Это стало последним эпизодом давления на «Мемориал» до внесения иска о ликвидации организации. Сами правозащитники считают, что происходящее связано с действиями ингушского управления ФСБ, которое ещё в 2019 году жаловалась на отсутствие маркировки об иноагентстве на сайте организации. По заявлению ингушского управления ФСБ РКН выявил одно из нарушений требований о маркировке, на основании которых строится текущее дело. Также протоколы на правозащитников составляли после обращения неизвестного Андрея Шувалова, пишет «Медуза».
Если бы не было Ингушетии, нашли бы что-то другое. У большинства НКО сейчас есть штрафы, которые также могут положить в основу иска о ликвидации — было бы политическое решение, — сказал журналистам председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Прокуроры против
Правозащитный центр «Мемориал» признали иноагентом в 2014 году, а «Международный Мемориал» — в 2016 году. В организации называли это решение противоправным и обещали обжаловать его в судах. Однако попытки через суд добиться снятия статуса иностранного агента закончились поражением правозащитников.
Организации получали штрафы, потому что их сообщения в социальных сетях не были промаркированы как информация, распространённая иностранным агентом. «Мемориал» и его руководитель Ян Рачинский выплачивали все необходимые суммы — в общей сложности 6,1 млн рублей для двух организаций, — собирая деньги краудфандингом. При этом правозащитники жаловались, что не понимают, какие именно материалы по закону следует маркировать. Юристы «Мемориала» подали иск в ЕСПЧ из-за нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но решения по нему пока нет.
Многочисленные протоколы за нарушения закона об иногагентах легли в основу иска прокуратуры, которая 8 ноября 2021 года потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» и общество «Международный мемориал». По мнению столичной прокуратуры, первая организация «демонстрирует устойчивое пренебрежение законом, не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, чем грубо нарушает права граждан». Кроме того, в ведомстве считают, что организация оправдывает терроризм и экстремизм. Основанием для этого стали список политзаключённых, а также лингвистическая экспертиза материалов правозащитников о преследовании религиозных и политических активистов.
Претензии Генпрокуратуры к «Международному мемориалу» касаются исключительно маркировки о статусе иноагента. В ведомстве настаивают, что правозащитники грубо нарушают российские законы, а также Европейскую конвенцию по правам человека и Международный пакт о гражданских и политических правах.
ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов
Иски прокуратуры вызвали резонанс в СМИ и гражданском обществе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию. Зато решение российской прокуратуры осудили в Еврокомиссии и Совете Европы — комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович пообещала в приоритетом порядке обсудить ситуацию с властями России.
В России в защиту «Мемориала» выступили десятки академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, правозащитников и деятелей искусства. Отказаться от идеи ликвидировать организацию призвали и лауреаты Нобелевской премии мира — первый президент СССР Михаил Горбачёв и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем. Продолжение его работы отвечает интересам общества и российского государства. Требование закрыть «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, которые мы разделяем, — написали они в открытом обращении.
«Международный мемориал» — головная организация, а правозащитный центр «Мемориал» входит в её структуру и занимается помощью беженцам и вынужденным переселенцам, а также ведением списка политзаключённых. Так, в октябре 2021 года организация сообщила, что число политзаключённых в России достигло уровня сталинских репрессий.
В целом «Мемориал» появился ещё в 1987 году, а первым председателем совета организации был нобелевский лауреат, академик Андрей Сахаров. Правозащитники занимаются изучением истории политических репрессий в Советском Союзе, издают книги об этом, ведут архив с биографиями репрессированных и сотрудников КГБ и НКВД, а также пытаются добиться от Генпрокуратуры рассекречивания архивов.