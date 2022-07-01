Остановку «Северного потока» назвали «повышением ставок» Россией Энергетик Митрахович: Россия повысит ставки в игре, остановив «Северный поток» на ремонт

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Prses

Остановка обеих ниток газопровода «Северный поток» на ремонт является плановой, однако это «повысит ставки в игре», заявил NEWS.ru эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Собеседник добавил, что профилактические работы для Москвы не являются чем-то необычным, но в ЕС Россию всё равно обвинят в шантаже.

Поднимут шум, учитывая конъюнктуру момента, но это плановая процедура <...> Запад запутался в своих санкциях против РФ, прекратились поставки по газопроводу Ямал — Европа, а Варшава фактически национализировала долю компании EuRoPol Gaz, которой владел «Газпром». Она же контролировала польский участник «Северного потока». Если хотят распутаться, то пусть снимают санкции как минимум с турбин Siemens. Их вернут в Россию и СП-1 будет работать. А если они не согласятся, то СП-1 вообще не будет работать 10 дней, потом возобновиться на 1\3 от мощностей, тогда ЕС не сможет заполнить хранилища на 80–90% к 1 ноября, придётся сокращать промышленное производство, — добавил Митрахович.

Эксперт подчеркнул, что остановка на ремонт была неизбежной и лучше провести его летом, а не зимой. Митрахович напомнил, что Siemens и руководство Германии просили РФ подождать несколько месяцев.

Конечно, Россия поднимает ставки в игре. Она показывает, что с нами надо считаться: если вводите ограничения против нас, то будьте готовы к ограничениям против себя. Но технически мы поступаем рационально, потому что остановить газопровод зимой ещё хуже. Шольц этого хотел? У нас аргументация очень даже разумная с точки зрения техники, — рассказал Митрахович.

В середине июля компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ. График и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа.

Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня будет временно остановлена транспортировка газа по «Турецкому потоку» в связи с проведением планового техобслуживания на газопроводе. При этом уточняется, что приостановка поставок была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.