Останина назвала причиной детской жестокости социальное неравенство

Причина детской жестокости системная — это социальное неравенство, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина изданию URA.RU. Именно огромный разрыв между бедными и богатыми приводит к проявлению агрессии у детей, считает она.

Вопрос не в том, что недостаток воспитания в конкретной семье, причина в другом. Причина в том, что у нас, к сожалению, общество сейчас разделено на сверхбедных и сверхбогатых. И эта социальная несправедливость в обществе с особой жестокостью сказывается на наших детях. Ну не окрепли души этих детей, нет у них понимания того, почему у одноклассника телефон за 150 тысяч рублей, а у него за пять, — сказала Останина.

Она добавила, что и решать это нужно системно: через воспитание, через господдержку бедных семей, которой нет. Депутат отметила, что с мая семьи начнут получать выплаты по указу президента, но они достанутся не всем.

А колонии для несовершеннолетних должны быть нацелены на то, чтобы вернуть ребёнка в общество, заявила Останина.

Ранее детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru не согласилась с тем, что в школьных туалетах должны быть памятки по защите от травли. По её мнению, важно вешать эти инструкции на стенды рядом с охраной, чтобы ребёнок мог спокойно их изучать, зная точно, что из-за «угла никто не выскочит».