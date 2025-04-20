Остались куличи? Вот как вкусно их использовать!

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После праздника часто остаются куличи, и возникает вопрос: что с ними делать? Вместо того чтобы выбрасывать оставшуюся выпечку, можно придумать несколько креативных способов, как не только сохранить ее, но и превратить в новые вкусные блюда.

Первый способ — приготовить куличи в виде тостов с маслом и корицей. Просто нарежьте куличи на ломтики, поджарьте их в тостере или на сковороде, добавьте немного масла, корицы и сахара — получится отличный завтрак или десерт.

Если у вас есть немного времени и желания поэкспериментировать, можно сделать куличи в виде запеканки. Для этого нарежьте их кубиками, залейте взбитыми яйцами с молоком, добавьте ваниль и изюм, а затем запеките в духовке до золотистой корочки.

Не забудьте о трюке с куличами для вкусных пудингов. Порежьте оставшиеся куличи и используйте их вместо хлеба для традиционного пудинга. Это оригинальный и вкусный способ превратить остатки в новое угощение.

Ранее также сообщалось о пасхальных традициях, которые в современном мире практически не вспоминают. Так, помимо куличей на Пасху пекли булочки в виде голубей — они символизировали Святого Духа и приносили мир в дом.