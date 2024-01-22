«Остается только фантазировать»: Коц оценил претензии Киева на земли в РФ Военкор Коц назвал фантазиями территориальные претензии Зеленского к России

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях в России является фантазиями киевских властей, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, у ВСУ нет армий, чтобы вернуть эти территории в Воронежской, Курской, Ростовский и Белгородской областях.

Зеленский предъявил территориальные претензии России. <…> Ну подписал, дальше что? Что изменится? Какими армиями и корпусами Зеленский собирается возвращать в лоно неньки четыре «исторических украинских» региона? Западные союзники влезать в эту заварушку пока не торопятся, ставка на внутреннюю политическую нестабильность в России не сработала. Остается только фантазировать, — написал Коц.

Он напомнил, что подобная ситуация возникла с борщом, который Киев официально признал украинским. Коц задал риторические вопросы: стала ли Украина после этого лучше жить и прекратили ли в России есть борщ?

Рядового хохла очень греет иллюзия превосходства над москалями. Практической пользы – ноль, зато не так обидно смотреть на бардак в родной стране, — резюмировал он.

Сегодня, 22 января, Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации».Среди таких земель киевский политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.