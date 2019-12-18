https://static.news.ru/photo/5b888bf6-2227-11ea-a168-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особый пропускной режим в центр Москвы будет действовать в период новогодних праздников с 31 декабря по 5 января. Соответствующее решение приняли власти Москвы. Вход на ряд улиц будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.

Как сообщает РБК, особый режим будет введен в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, а также Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции, Красной площади. Граждан будут досматривать на вход и выход с единого сформированного пространства. На места народных гуляний будут не допускаться люди в нетрезвом состоянии, а также граждане с оружием. Жителям запретили пронос любых напитков и пиротехнических изделий.

В обеспечении общественного порядка в период новогодних праздников будут задействованы более 40 тыс. человек. Места наибольшего скопления людей будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками.

Ранее в МЧС напомнили о запретных местах для фейерверков. Там отметили, что ограничение распространяется на территории вблизи зданий и сценические площадки при проведении концертных и торжественных мероприятий, писал NEWS.ru.