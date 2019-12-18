Особый пропускной режим в центр Москвы будет действовать в период новогодних праздников с 31 декабря по 5 января. Соответствующее решение приняли власти Москвы. Вход на ряд улиц будет осуществляться только через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром.
Как
В обеспечении общественного порядка в период новогодних праздников будут задействованы более 40 тыс. человек. Места наибольшего скопления людей будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками.
Ранее в МЧС напомнили о запретных местах для фейерверков. Там отметили, что ограничение распространяется на территории вблизи зданий и сценические площадки при проведении концертных и торжественных мероприятий, писал NEWS.ru.
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