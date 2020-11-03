«Особой радости нет»: Иван Краско рассказал, как лечится от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f1e9b4b6-1dcc-11eb-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: teatrvfk.ru

Народный артист России Иван Краско продолжает соблюдать карантин и лечиться после того, как заразился коронавирусом.

По словам актёра, с самого начала болезни лёгкие его особо не беспокоили, однако он чувствует «хвост усталости».

Особой радости нет. И я не вижу радости ещё и потому, что снова жёсткие условия самоизоляции нам обещают. Никаких улучшений в ситуации с коронавирусом власти не видят. Беспокоюсь, что снова введут карантин, — рассказал 90-летний Краско.

Он отметил, что его дети и бывшая супруга Наталья Вяль, которые также находятся на карантине, чувствуют себя хорошо.

В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его, — поделился актёр в комментарии для KP.ru.

Как писал NEWS.ru, болезнь у Краско протекает в лёгкой форме. По его мнению, всё благодаря давней закалке и активному, здоровому образу жизни.

Краско получил положительные результаты теста на коронавирус 6 октября. До этого он не верил в существование COVID-19, считал сообщения о пандемии информационным шумом и был уверен, что не заразится. По его словам, 3 и 5 октября он играл в спектаклях в Академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской, однако чувствовал тяжесть и слабость. Артист отметил, что медики приезжали к нему домой и предлагали госпитализацию, однако он заявил, что в больницу ехать не намерен. Он уверен, что причиной заболевания стал «перерасход ресурса», и намерен вскоре вернуться на сцену, по которой за несколько месяцев ограничений успел соскучиться. Однако пока что ему приходится проходить курс лечения на дому.