Baza: особняк в центре Москвы, где жил Иванов, оказался записан на водителя Baza: особняк, где жил Иванов, принадлежит его водителю Станиславу Кузнецову

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Усадьба Анны фон Мекк

Появились новые подробности в деле задержанного за взятку замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Telegram-канал Baza пишет, что особняк, в котором замминистра проживал с экс-супругой Светланой Захаровой, принадлежит его водителю, 51-летнему Станиславу Кузнецову. Об этом, как пишет канал, рассказал сам водитель на допросе.

Канал выяснил, что Кузнецов работает водителем в семье Иванова уже 12 лет. При этом с самим замминистра он не контактировал. Кузнецов отвозил дочерей Светланы Захаровой в школу, пишет Baza. По данным канала, на допросе он признался, что последний раз видел Иванова год назад.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, задержанный по делу о взятке, мог проживать в особняке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, в настоящее время в здании проходят обыски.

Канал уточнил, что усадьба Анны фон Мекк была построена еще в XIX веке. По его информации, в 2019 году здание отреставрировали, после чего туда мог заехать арестованный замминистра, заняв все этажи. Исследователи творчества Булгакова предполагают, что Мастер из романа писателя проживал в подвале этого здания.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы задержали Иванова прямо на рабочем месте. При этом сам заместитель министра обороны вину в получении взятки в особо крупном размере не признал.