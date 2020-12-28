Основные причины техногенных аварий в РФ раскрыли в Росприроднадзоре

https://static.news.ru/photo/c8395b72-499a-11eb-ad10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала главные причины техногенных аварий в России в 2020 году. По её словам, ими стали износ инженерного оборудования предприятий и отказ от его замены.

Проверки Росприроднадзора показали, что на многих предприятиях оборудование использовалось два и более нормативных срока. Однако от замены изношенного оборудования на местах отказываются, продлевая срок его службы, отметила Радионова в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что в 2020 году её ведомству удалось убедить российские компании в необходимости решать экологические проблемы. Свою роль сыграла авария с разливом топлива в Норильске.

Компании стали по-другому реагировать. Задумываться о экологии, — подчеркнула глава Росприроднадзора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авария на ТЭЦ-3 в Норильске случилась из-за недостаточной несущей способности основания свай резервуара, из-за чего произошло его разрушение. К таким выводам пришли специалисты Ростехнадзора по итогам окончательного расследования. Уточняется, что также были допущены нарушения при проектировании, возведении и эксплуатации резервуара.