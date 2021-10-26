Основной причиной отказа прививаться стали заявления властей

Эксперты Института психологии Российской академии наук (РАН) проанализировали причины, из-за которых люди отказываться прививаться от коронавируса. Они пришли к выводу, что основной причиной недоверия к вакцине стали противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса у экспертов. Доклад опубликован на сайте РАН.

Такое мнение высказали 72% респондентов. Две другие основные причины отказа от прививок — низкий уровень доверия к государству и СМИ, а также конспирологические теории, недооценка риска и прочие защитные психологические реакции.

При этом вреди тех, кто не собирается вакцинироваться в ближайшие месяцы, 62% признались, что знакомые врачи рекомендуют им не прививаться. 52% респондентов видят в прививках способ обогащения фармацевтов и медиков, а 42% считают, что вакцинацию придумали, чтобы отвлечь россиян от более насущных проблем в стране.

С одной стороны, люди ждут от государства защиты от последствий пандемии, и мы наблюдаем рост патернализма и авторитарных установок, а с другой стороны, массовый характер ограничений вызывает стремление отстоять свою индивидуальность и право на выбор, — объяснил профессор РАН Тимофей Нестик.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры. С такой же инициативой выступили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, в свою очередь, предложил приравнять антипрививочников к экстремистам. По его мнению, государству следует реагировать на призывы к отказу от вакцинации.