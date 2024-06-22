Основателя «школы хакеров» арестовали за фейки об армии Основателя «школы хакеров» Васильева отправили в СИЗО по делу о фейках про армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основателя «Гражданской школы хакеров» Илью Васильева, подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил РФ, заключили под стражу, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Его арестовали до 20 августа текущего года.

Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Ильи Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, на срок два месяца, до 20.08.2024 года, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Васильев разместил пост с фейком о российской армии в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Других подробностей его дела нет.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно приговорил экономиста Константина Сонина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию ложной информации о ВС РФ. Помимо срока в исправительной колонии общего режима, экономисту запретили заниматься администрированием интернет-сайтов сроком на четыре года и шесть месяцев.

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