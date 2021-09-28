Основателя компании Group-IB арестовали по подозрению в госизмене

В Москве арестован основатель и гендиректор известной IT-компании Group-IB Илья Сачков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда. Сачков подозревается в госизмене. Накануне в офисе организации прошли обыски.

Сачков арестован на два месяца, до 27 ноября. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. По статье о госизмене гендиректору Group-IB грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела, как и в большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.

Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак. Компания сотрудничает с ЦИБ ФСБ, а также с Интерполом, Европолом и ОБСЕ.

Илья Сачков является членом экспертных комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности. Кроме того, он доцент кафедры информационной безопасности в МГТУ имени Баумана — университете, который он окончил с отличием. Сачков входил в список самых ярких предпринимателей до 30 лет в мире по версии Forbes.

Ранее в Group-IB подтвердили проведение оперативных мероприятий в московской штаб-квартире, причины обысков компании неизвестны.

Сейчас офис работает в штатном режиме, Group-IB продолжает бесперебойно обслуживать клиентов, пока руководство и юристы занимаются прояснением ситуации. Уточнялось, что работа правоохранительных органов закончилась вечером 28 сентября, после чего силовики покинули офис компании.