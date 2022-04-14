Основателя даркнет-рынка Hydra арестовали в Москве

Основателя знаменитого чёрного рынка в даркнете Hydra Дмитрия Павлова 14 апреля арестовал Мещанский суд Москвы. Его привлекли по ч. 5 статьи 228.1 (незаконный оборот наркотиков). Теперь ему грозит до 20 лет колонии. Против Павлова также официально выдвинули обвинения в США за организацию так называемой даркнет-площадки Hydra Market, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Павлова Д. О. меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в карточке дела.

Однако информации о том, был ли это заочный арест или реальный, нет. Иностранная пресса представила Hydra как крупнейший в мире нелегальный рынок, обслуживающий в основном русскоговорящие страны: Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Азербайджан. Помимо продажи наркотиков ресурс занимается и другими противоправными действиями, а его пользователи криптовалютой оплачивают незаконные товары и услуги.

Расследование в отношении даркнет-площадки велось с 2021 года, в нём участвовали не только германские правоохранительные органы, но и представители властных структур США.