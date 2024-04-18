Основательница Wildberries потеряла миллиарды после пожара в Шушарах Forbes: состояние главы Wildberries Бакальчук сократилось на 16% в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Состояние основательницы Willdberries Татьяны Бакальчук в 2024 году сократилось на 16% на фоне инцидента с пожаром на складе в Шушарах, пишет Forbes. По информации издания, происшествие обошлось главе маркетплейса примерно в 10–20 млрд рублей.

Несмотря на это, Бакальчук остается самой богатейшей женщиной России, говорится в статье. Текущее состояние основательницы Willdberries оценивается в $7,4 млрд. В то же время предприниматель попала на 10-е место в рейтинге самых обедневших миллиардеров России.

Ранее Бакальчук заявила, что склад Wildberries в Шушарах, где произошел крупный пожар, соответствовал всем нормам пожарной безопасности. По ее словам, оперативная эвакуация сотрудников в момент ЧП служит тому подтверждением. Она добавила, что тренировочные пожарные тревоги проводились регулярно.

До этого страховщики подсчитали, что ущерб от пожара мог составить 10–11 млрд рублей. В Wildberries пообещали компенсировать партнерам поврежденный и утраченный товар, а клиентам — вернуть деньги за оплаченные покупки.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел 13 января. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, было возбуждено уголовное дело.