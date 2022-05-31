Основательница кафе «АндерСон» Татулова уйдет с поста омбудсмена по МСП Forbes: основательница кафе «АндерСон» Татулова уйдет с поста омбудсмена по МСП

Основатель сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова / Фото Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова намерена покинуть пост общественного омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, передаёт Forbes. По её словам, причинами этого стали расхождения с государством во взглядах на её обязанности, необходимость решать проблемы предпринимателей вручную и давление на Татулову и её семью.

Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир, — пояснила Татулова.

Предпринимательница уточнила, что её деятельность «стала попросту опасна» для неё и близких из-за некоего давления, а сама она сделала на посту омбудсмена всё, что могла. Она покинет должность после того, как все вопросы и текущие проблемы будут переданы «следующему волонтёру». Между тем Татулова продолжает помогать предпринимателям, которые присылают обращения в её Telegram-канал, и продолжит принимать их и после того, как оставит пост общественного омбудсмена.

Ранее правительство подготовило поправки в КоАП, которые предусматривают снижение ответственности предпринимателей и усиление роли уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах. В частности, за впервые выявленный в ходе проверки проступок будут не штрафовать, а выносить предупреждение. Кроме того, региональные бизнес-омбудсмены смогут участвовать в качестве защиты при рассмотрении административных дел в отношении предпринимателей. Поправки также предусматривают ответственность за создание препятствий деятельности уполномоченных.