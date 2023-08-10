Основатель «Яндекса» Волож осудил СВО: как он создал и потерял дело жизни Главные факты биографии предпринимателя Аркадия Воложа

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Аркадий Волож

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож публично выступил против российской военной операции на Украине. Об этом говорится в его заявлении. Волож считается одной из знаковых фигур в отечественном IT-бизнесе. Сейчас он живет за пределами России, при этом находясь в санкционном списке ЕС. О содержании резонансного заявления, а также о том, что известно о самом Воложе — в материале NEWS.ru.

Что сказал Волож об СВО

В распространенном заявлении Аркадий Волож заверил, что «было много причин, по которым приходилось молчать». По его словам, за последний год ему задавали много вопросов об отношении к СВО, «особенно много их появилось на этой неделе». «Мне бы хотелось прояснить свою позицию. Для меня важно быть услышанным всеми сторонами», — подчеркнул он.

Сооснователь «Яндекса» сообщил, что на Украине у него живут друзья и родственники, и он «в ужасе» от событий в рамках спецоперации. Бизнесмен отметил, что с 2014 года не живёт в России, однако понимает, что на нем «есть доля ответственности за действия страны».

С момента переезда в Израиль в 2014 году Волож занимался развитием международных проектов «Яндекса». Однако уже после начала СВО понял «что история с „Яндексом“ закончена».

Создатели «Яндекса», по словам Воложа, верили, что строят «новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами». Однако со временем предприниматель пришел к мнению, что Россия «не спешит становиться частью глобального мира».

В пресс-службе «Яндекса» журналистам Forbes заявили, что не считают возможным комментировать личное заявление Воложа, выступившего против проведения спецоперации.

Фото: kremlin.ru Аркадий Волож

Кто такой Аркадий Волож

В начале августа СМИ обратили внимание на биографию Аркадия Воложа, опубликованную на его официальном сайте. В ней основатель «Яндекса» был назван «родившимся в Казахстане израильским техническим предпринимателем», Россия в тексте не упоминается.

Один из создателей самой популярной в России поисковой системы действительно родился в Казахстане 11 февраля 1964 года в небольшом городе Гурьев (сегодня — Атырау). Его родители уделяли большое внимание обучению ребенка. Волож окончил физико-математическую школу в Алма-Ате, где познакомился с будущим коллегой Ильей Сегаловичем. После окончания школы Волож поступил в институт нефти и газа им. Губкина.

История «Яндекса» началась в 1989 году — именно тогда Аркадий Волож организовал компанию Comptek. В том же году совместно с еще одним Аркадием — Борковским — Волож создал компанию «Аркадия». Comptek занималась автоматизацией рабочих мест и поставкой компьютеров, «Аркадия» разрабатывала продукт по классификации изобретений. Тогда же возникла идея создания компьютерной программы, которая позволила бы находить в больших текстах информацию с учетом морфологии русского языка, то есть по неформальному запросу. Именно эта технология в дальнейшем получила название Яndex. Это расшифровывалось как yet another indexer (в переводе с английского — «еще один индексатор»).

Широкая аудитория узнала о «Яндексе» в 1996 году. Как заявлял сам Волож, «мы сделали „Яндекс“ с намерением продемонстрировать всем наши революционные технологии».

Как был создан и развивался «Яндекс»

В 1997 году была завершена работа над созданием поискового робота, с помощью которого проиндексировали весь русскоязычный интернет. Спустя два года началось активное продвижение «Яндекса», одноименная компания регистрируется в 2000 году. В заслугу Воложу зачастую ставят то, что он увидел перспективность этого направления интернет-бизнеса. Первоначально поисковик планировалось продать за 15 тысяч долларов.

С 2000 года Аркадий Волож занимал пост генерального директора «Яндекса». Сооснователем и техническим директором стал Илья Сегалович, в июле 2013 года он скончался.

В 2008 году впервые за свою историю «Яндекс» вошел в десятку крупнейших поисковых систем мира. Спустя три года, в 2011 году, «Яндекс» выходит на биржу и начинает продавать акции. Отмечалось, что данный шаг стал вторым крупнейшим IPO после Google. В результате несколько десятков сотрудников компании становятся долларовыми миллионерами. Аркадий Волож получает $101 млн, а технический директор и сооснователь Илья Сегалович — более $20 млн.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Аркадий Волож

Почему Волож покинул «Яндекс»

Совместная история Воложа и «Яндекса» фактически завершилась в начале июня прошлого года. Тогда сооснователь компании ушел со всех постов после того, как Евросоюз ввел против него персональные санкции. Миллиардер назвал меры властей ЕС «контрпродуктивными» и «ошибочными», но пообещал не вмешиваться в принятие решений компании.

ЕС 3 июня 2022 года объявил о внесении Аркадия Воложа в санкционный список. Это было аргументировано тем, что CEO «Яндекса» является «крупным бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства Российской Федерации». Известно, что Волож не раз участвовал во встречах с Владимиром Путиным.

После новостей о включении Воложа в санкционный список стоимость акций «Яндекса» на МосБирже снизилась до минимума с апреля 2017 года.

В марте 2022 года Forbes сообщал, что Аркадий Волож за три месяца потерял $2 млрд и перестал быть долларовым миллиардером. В списке 200 богатейших бизнесменов России за 2021 год он занимал 64-е место с состоянием в $2,3 млрд, а максимально его капитал оценивался в $2,6 млрд. В марте 2022 года, по оценке издания, его капитал составил $580 млн.

Forbes отмечал, что 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, Волож потерял более $400 млн.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имеет ли Волож отношение к «Яндексу» сейчас

30 декабря прошлого года Аркaдий Волoж написал прощальное письмо адресованное сотрудникам компании, в котором назвал готовящийся план по реструктуризации «Яндeкса» вполне разумным и необходимым:

«Нoвогоднее прощaние. Пришла пoра и мне написать прощальный пост. Дaвайте уточню, где я и чтo я. Как вы знаете, я уже дaвно не управляю российским „Яндeксом“, а в этом году мне и вовсе пришлось пoкинуть все должности в компании. Cейчас совет директорoв и менеджмент разpабатывают план рeструктуризации компании — в тeкущих yсловиях, как мнe кaжется, он вполне разумен и необходим», — написал Волож..

Он добавил, что ему по-прежнему интересно помогать сoветами четырем международным стaртапам, которые могут развиваться вне холдинга «Яндекс». При этом он признал, что «Яндекс» — это прoект его жизни.

«...И не только моей. Всe эти 30 лет мы делали его вмeсте — с нуля, в условиях глобaльной конкуренции, стрeмясь вести себя открыто и чeстно. Спасибо всeм, кто строил и cтроит лучшую технoлогическую компанию страны», — добавил он.

Волож подтвердил, что пoкинул пост гендиректора кoмпании, а также руководящие дoлжности в международных дoчерних структурах группы сразу после включения в санкционный список Евросоюза.

Что происходит с «Яндексом» после ухода Воложа

В конце мая нынешнего года «Яндекс» выступил с заявлением о планируемой реструктуризации компании. В нем отмечалось, что компания получила от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании и они уже рассмотрены советом директоров.

«Новые экономические инвесторы не будут иметь контроль над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент „Яндекса“. Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято», — говорилось в заявлении.

В компании заверили, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

В августе 2022 года «Яндекс» достиг соглашения с «ВКонтакте» об обмене активами. Согласно ему VK получил от «Яндекса» платформы «Новости» и «Дзен». А «Яндексу» взамен передается сервис доставки Delivery Club.



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