Основатель «Яблока» покинул Россию Григорий Явлинский уехал из России в Лондон

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Григорий Явлинский

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал из России в Лондон, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Агентство также опубликовало видео, где мужчина, похожий на основателя партии, стоит в очереди в аэропорту. Немногим позже в пресс-службе «Яблоко» корреспондентам РБК сообщили, что политик уехал в отпуск и через несколько недель вернется в страну.

5 мая стало известно, что бывшего директора «Роснано» Анатолия Чубайса заметили с супругой в аэропорту Израиля. Информация о его прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве появилась в ряде российских Telegram-каналов. После прохождения контроля на границе он в сопровождении охраны покинул аэропорт.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Чубайса от должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития. Самого экс-главу «Роснано» тогда видели в Стамбуле.

Ранее Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы на 27 апреля для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Однако его мобильный телефон в настоящее время недоступен, повестки он не забирает, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

28 мая силовые структуры объявили, что намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса. По их словам, суммы на них могут достигать нескольких миллиардов в иностранной валюте. Представитель экс-главы «Роснано» до этого заявил, что у него нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолета.