Основатель SuperJob рассказал о росте безработицы осенью Основатель SuperJob Захаров: осенью ожидается небольшой рост безработицы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Осенью в России ожидается небольшой рост безработицы, однако существенных изменений на рынке труда из-за ухода иностранных компаний не предвидится, беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, закрытия крупных предприятий ждать также не приходится, так как государство выделяет на программы содействия занятости от 50 до 100 млрд рублей, что позволяет обеспечивать крупные предприятия деньгами на зарплату. Эксперт также отметил, что во время кризиса люди неохотно меняют работу.

В любом случае осенью мы увидим некий рост регистрируемой безработицы, потому что до сих пор она находилась чуть ли не на исторически минимальном уровне. Но мы видим, что люди сейчас неохотно меняют работу, это легко объясняется: в любой кризис лучше синица в руках, чем журавль в небе, — рассказал Захаров.

Если у людей есть хоть какая-то работа, они не хотят ее менять, пока не наступит существенная определенность, заявил предприниматель. Также он напомнил о существовании программ содействия занятости, на которые выделяется от 50 до 100 млрд рублей. Захаров рассказал, что у государства есть механизмы для того, чтобы обеспечить деньгами на зарплату крупнейшие предприятия, поэтому сокращений на них не ожидается.

Порядка 200 тысяч россиян могут стать безработными уже в ближайший квартал, заявил ранее на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, власти России должны помочь им найти новую работу или адаптироваться к ситуации. По его словам, риски безработицы были оценены правительством еще полтора года назад. Тогда же были просчитаны все возможные сценарии развития событий. Премьер-министр заверил, что в бюджете предусмотрены расходы на оказание поддержки россиянам, столкнувшимся с подобными трудностями.