Основатель Rostic’s оценил возвращение бренда в Россию после продажи KFC Основатель Rostic’s Ордовский-Танаевский Бланко назвал приятным возвращение бренда в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Историческое возвращение Rostic’s в Россию после сделки по продаже сети ресторанов быстрого питания KFC является хорошей новостью для страны, сказал в разговоре с Lenta.ru основатель бренда Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. По его словам, он готов принять участие в организации работы сети, если в этом будет необходимость.

Понятно, что процесс правильный. С точки зрения Запада, они должны уйти. Правильно, что они выбрали название Rostic’s, это, в общем, ход конём. Конечно, это приятно. Такую мысль мы обсуждали где-то в апреле-мае, возможно, они и сами догадывались. Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России, — рассказал Ордовский-Танаевский Бланко.

Как отметил основатель Rostic’s, он готов принять участие в организации работы сети фастфуда в том случае, если новым владельцам это понадобится. Однако процесс продажи был запущен совсем недавно и пока идёт своим ходом, добавил он.

Предприниматель также поблагодарил KFC за то, что «они сделали шикарную работу», увеличив количество ресторанов с 200 до 1000, в пять раз, и выразил надежду на то, что для него самого «там есть поле для развития». Бизнесмен также предложил подумать о каких-нибудь блюдах, которые были тогда. «Я думаю, это вполне интересно», — заключил он.

24 октября пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием — Rostic’s. В компании добавили, что руководство гарантирует сохранение рабочих мест всей российской команде сотрудников.

Корпорация также будет отвечать за полный ребрендинг ресторанов на отличную от Yum! концепцию. Уход компании из России должны окончательно одобрить регулирующие государственные органы России.

Позднее информированный источник, близкий к одной из сторон ребрендинговой сделки, сообщил, что еда в ресторанах быстрого питания KFC в России после переименования бренда в Rostic’s сохранит привычные для любителей фастфуда вкусы.