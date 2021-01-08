Основатель Natura Siberica перед смертью высказался о своём наследстве

https://static.news.ru/photo/8e10e5d8-5240-11eb-afa1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Трубников Фото: trubnikov_fly_or_die/instagram.com

Андрей Трубников, основатель брендов Natura Siberica и «Бабушка Агафья», незадолго до смерти в разговоре с журналистами высказался о своём наследстве. По словам предпринимателя, ничего оставлять свои детям он не собирался.

Трубников умер 7 января в своём подмосковном доме.

Предприниматель создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка Natura Siberica, которая в 2012 году переросла в одноимённую розничную сеть. В эту сеть сейчас входят более 55 точек в России и за рубежом. Кроме того, под брендом Organic Shop работают ещё 39 магазинов. Владельцами компаний являются Трубников и члены его семьи.

Как говорил Трубников, даже если бы у него было состояние, детям он бы не дал ничего. Бизнесмен считал, что они должны зарабатывать самостоятельно. А портить детей своим состоянием не стоит. К тому же, подчёркивал Трубников, его наследники уже взрослые, они сами зарабатывают на жизнь.

Кроме того, он рассказал, что никогда не думал о себе как о предпринимателе.

Я больше креативщик. У меня нет бизнес-плана, и никакую прибыль я не планирую, — цитирует Трубникова Forbes.

Как писал NEWS.ru, на 75-м году жизни скончался академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин города Томска, профессор кафедры патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета, экс-ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий.