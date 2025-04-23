Основатель холдинга «Русагро» не добился освобождения В Москве суд отклонил жалобу основателя «Русагро» Мошковича и оставил его в СИЗО

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Вадим Мошкович

Московский суд отклонил жалобу на арест основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича, пишет РБК. Предпринимателя оставили в СИЗО в соответствии с решением от 27 марта. По данным источника, суд не нашел оснований для проведения заседания в закрытом режиме.

Защита просила рассмотреть апелляционную жалобу в непубличном формате из-за данных о состоянии здоровья миллиардера и находящихся на его иждивении родственников. Адвокаты Мошковича также настаивали на закрытом заседании из-за сведений о сумме залога, который просили избрать основателю агрохолдинга вместо заключения под стражу.

Сторона защиты считает, что у следователя отсутствовали основания полагать, что миллиардер может скрыться от уголовного преследования. После начала СВО он находится под санкциями ряда стран, указали адвокаты, напомнив, что у Мошковича не доказано наличие собственного самолета для бегства из России.

Ранее следователи МВД России обвинили главу «Русагро» и его экс-гендиректора Максима Баскова в нанесении ущерба компании «Солнечные продукты» («Солпро»). Речь идет о сумме в 30 млрд рублей. По данным следствия, они убедили основателя фирмы Вячеслава Бурова продать 85% акций в обмен на несуществующие инвестиции.