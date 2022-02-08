Основатель Gulagu.net заявил о подготовке покушения на себя

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что на его основателя Владимира Осечкина готовится покушение. По их данным, убить главу организации могут выходцы с Кавказа. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта.

Один источник в Чеченской диаспоре во Франции рассказал о попытке неких сил из «Президент-отеля» в Москве найти исполнителя в среде эмигрантов из ЧР и озвучил сумму заказа в размере €100 тысяч за нападение и убийство, — говорится в сообщении.

По словам другого источника правозащитников, неназванный сотрудник главного оперативного управления ФСИН, будучи пьяным, рассказал о том, что ФСИН и ФСБ нашли исполнителей заказа на предполагаемое убийство среди «негласных агентов в среде выходцев из Северного Кавказа». Источник отметил, что в ближайшее время Осечкина намереваются «ликвидировать».

Ранее Осечкин прокомментировал отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. По словам правозащитника, Якунин лично посещал и пытался помочь Кежику Ондару, который подвергался пыткам в СИЗО. Якунин даже передал заключённому свою визитку и попросил его сообщать о фактах давления.