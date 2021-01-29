Основатель Bellingcat назвал причину утечек официальных данных в России

https://static.news.ru/photo/a2e6e20a-6316-11eb-93f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава международной исследовательской группы и основатель проекта Bellingcat Элиот Хиггинс рассказал о причинах утечек официальных данных в России, которыми пользуются журналисты-расследователи. По его словам, в стране сейчас особая ситуация на чёрном рынке информации.

Он сообщил, что это происходит из-за высокого уровня коррупции среди российских политиков. При этом попытки президента Владимира Путина остановить поток информации не приводит к результату, так как политики остаются коррумпированы, а чиновники — «болтливы».

Кроме того, он рассказал о судьбе сотрудников ГУ Минобороны, которые могут быть причастны к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Лондоне. По его словам, данные издания позволяют предположить, что они трудятся в Сибири.

Им дали действительно мусорную работу, — подчеркнул он.

Хиггинс добавил, что расследования его проекта позволили обнаружить злоупотребления со стороны «пехотинцев» Путина и президента Сирии Башара Асада. Несмотря на это, власть этих людей остаётся «незыблемой», передаёт Financial Times.

Ранее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel опубликовали новое расследование по данным, собранным на группу сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального. Журналисты считают, что эти злоумышленники также имеют отношение к убийствам журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера провластного движения «Новая Россия» Никиты Исаева, писал NEWS.ru.