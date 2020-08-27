Основатель «Батеньки» пожаловался в ЕСПЧ на запрет статьи о наркотиках

https://static.news.ru/photo/1b652aa2-e851-11ea-a5b4-fa163e074e61_660.jpg Антон Ярош Фото: anton.yarosh/facebook.com

Основатель сетевого издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на блокировку статьи о героине. По его мнению, это является нарушением свободы слова.

Речь идёт о публикации под названием «Героин — собственность модели». В ней рассказывалось о девушке по имени Тэо Логос (Анна Глазова), утверждавшей, что многие годы регулярно употребляет наркотик без особого вреда для здоровья.

МВД и Роскомнадзор приняли решение заблокировать материал за создание «положительного имиджа» и пропаганду потребления наркотиков. Ярош попытался оспорить блокировку в Таганском суде и Мосгорсуде, но безуспешно.

В жалобе в ЕСПЧ, составленной юристами правозащитной организации «Агора», отмечается, что статья призвана «снять стигму, связанную с наркопотреблением, и поднять вопрос о правах и свободах наркопотребителей». Её блокировка нарушает статью 10 Европейской конвенции. Ярош считает запрет на доступ к публикации безосновательным, поскольку нет данных о том, что она привела к росту потребления наркотиков, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕСПЧ присудил шахматисту и политику Гарри Каспарову компенсацию в размере $10 тысяч за блокировку Роскомнадзором его сайта в 2014 году. Кроме него суд обязал Россию выплатить такие же суммы ещё двум заблокированным ресурсам — «Грани.ру» и «Еженедельный журнал», которые были заблокированы в то же время по требованию Генпрокуратуры РФ.