Основанный Кудриным фонд «Диалог» будет закрыт

https://static.news.ru/photo/0960f66e-391f-11eb-9075-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд «Диалог», который был основан главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, будет закрыт в начале 2021 года. Об этом журналистам сообщили информированные источники.

Основанный Кудриным «Диалог» занимается поддержкой Комитета гражданских инициатив. Несмотря на закрытие, два крупных и успешных проекта фонда продолжат развиваться. Речь идёт о Всероссийском гражданском форуме и Национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает РБК.

Также источники рассказали, что некоторые сотрудники «Диалога» после закрытия могут перейти на работу в другие НКО, которые были основаны Кудриным. Глава СП создал КГИ в 2012 году. Тогда же возник и «Диалог». Кудрин возглавил Счётную палату в 2018 году. После этого руководителем КГИ стал экс-министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Как ранее писал NEWS.ru, Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы. Так, некоторое время назад бывший глава «Роснано» выложил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости «в ознаменование новой миссии».

В частности, Кудрин обратил внимание на тот факт, что на снимке запечатлена гаубица Д-30.