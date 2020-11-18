Матвиенко: оснований для дефицита лекарств в России нет

https://static.news.ru/photo/1c582aaa-297d-11eb-b045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никаких объективных оснований для дефицита лекарств в России нет. Какие-либо сбои в этой сфере связаны с «безответственностью властей» на региональном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что необходимые препараты сейчас производятся в достаточном количестве.

Сенатор напомнила, что ранее из некоторых регионов в верхнюю палату парламента поступала «тревожная информация о дефиците тех или иных лекарств». По её словам, ситуация «частично была вызвана маркировкой лекарственных препаратов». Однако, заверила Матвиенко, «эта тема отработана с участием Совфеда, правительство приняло своевременное решение: перевело [маркировку] на уведомительный характер».

Эта причина — основная, на которую ссылались — закрыта, — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации, её слова приводит ТАСС.

Она попросила всех сенаторов контролировать этот вопрос в регионах и оперативно информировать комитет по социальной политике о вероятных сбоях. Это необходимо, чтобы «никто не пользовался ситуацией ковида, не использовал эту ситуацию в своих коммерческих или иных целях», пояснила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, об улучшении ситуации с лекарственными препаратами в России заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производители максимально нарастили мощности.

Дефицит лекарств в аптеках возник из-за повышенного спроса граждан на антибиотики и другие противовирусные препараты. Также возникли проблемы с препаратами для больных коронавирусом, в том числе из-за трудностей в цепочке товарооборота.

В связи с этим председатель правительства Михаил Мишустин продлил до 1 января 2022 года упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавирусной инфекции. Это позволяет получать документы на лекарства или медицинские изделия в максимально короткие сроки, чтобы ликвидировать проблемы с поставками.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир», необходимые для лечения коронавируса, стали дешевле в четыре раза.