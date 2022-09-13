Осмысляем происходящее: военный эксперт о положении дел на донецком фронте Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ переосмысляют происходящее на донецком фронте

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Вооруженные силы России переосмысляют происходящее на донецком фронте, возведение оборонительных районов в регионе не планируется, сообщил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Бойцы армии России, заявил он, перешли к тактике позиционных действий, основанной на контратаках. По его словам, Вооруженные силы РФ каждый день наносят тяжелейшие удары и проблема украинского донецкого укрепрайона будет решена.

Тут надо понимать, что сейчас происходит осмысление происходящего с нашей стороны. <...> В данный моменты мы перешли к тактике позиционных действий, предполагающих контрудары и выход за передний край, — заявил спикер.

Матвийчук добавил, что союзные войска в большинстве мест продолжают наступать или же находятся на своих позициях.

Мы же в большинстве мест продолжаем наступать или стоим там же, где и стояли. Мы каждый день продолжаем наносить по противнику тяжелейшие удары и в принципе имеющимися силами должны все-таки решить проблему украинского донецкого укрепрайона, — подытожил он.

10 сентября первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВС РФ покинули Изюм и ряд других населенных пунктов в Харьковской области. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков объяснил это перегруппировкой для наращивания усилий на Донецком направлении.