Ослепший минер зарезал хирурга из-за спора, кто больше убивал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Королеве ослепший командир группы минирования зарезал знакомого хирурга, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчины поспорили, кто из них убил больше людей.

Baza сообщает, что минер приехал в гости к знакомому и остался на несколько дней. В ходе застолья мужчины заговорили о военных действиях, хирург спросил, убивал ли его друг людей. Инвалид ответил утвердительно и уточнил, что «профессионализм врача измеряют размером его кладбища».

Тогда хирург, отмечает канал, заявил, что зарезал 13 человек и минер будет следующим. По данным Baza, врач напал на знакомого с ножом, однако слепой минер оборонялся — отобрал оружие и зарезал хирурга.

Канал сообщает, что минер во всем признался. Он задержан по делу о превышении самообороны.

Ранее в городе Тайшете Иркутской области осудили 21-летнего местного жителя, который зарезал мужчину за отказ поделиться с ним сигаретой. Ему вынесли обвинение в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений, и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.