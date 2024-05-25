Попытка Киева ослепить Москву, нашествие дронов: как ВСУ атакуют РФ 25 мая

Фото: МО Украины

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале предположил, что США «заказали» у Киева попытку повредить объект Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на Кубани. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало. Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о нашествии дронов ВСУ на регион. Минобороны РФ информацию не комментировало. Подробности попытки Зеленского «ослепить» РФ — в материале NEWS.ru.

Тревожное заявление Рогозина о Кубани

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале предположил, что Вашингтон выступил заказчиком для совершения преступления украинскими военными. Он не исключил, что по указке США ВСУ попытались повредить объект Системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

«Теперь Вашингтон выступил заказчиком преступления, наняв безответственного бандита, пытающегося повредить объект нашей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — ключевой элемент Системы боевого управления стратегическими ядерными силами», — написал Рогозин.

Сенатор допустил, что информация может быть фейком ВСУ. Рогозин не исключил, что если удар был действительно нанесен, то можно предположить, что это была инициатива Украины, однако с учетом вовлеченности США в конфликт этот вариант, по его словам, крайне маловероятен.

«Вашингтону придется отвечать по полной за случившиеся и будущие преступления обезумевшего украинского руководства», — добавил Рогозин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

ВСУ устроили нашествие дронов на Курскую область

Вооруженные силы Украины 24 мая неоднократно открывали огонь по Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. По его данным, ВСУ применяли БПЛА, никто из мирных жителей не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В течение дня обстреливались пункт пропуска „Суджа“, хутор Олешня, села Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Елизаветовка и поселок Теткино Глушковского района, поселок Коренево и село Троицкое Кореневского района, деревня Старая Николаевка Рыльского района», — перечислил Смирнов.

Он добавил, что украинские дроны сбросили взрывчатку возле села Сергеевка, Олешни и хутора Красный Пахарь. Кроме того, в Елизаветовке в результате атаки беспилотника повреждения получила сельскохозяйственная техника. Также, уточнил Смирнов, средства РЭБ ликвидировали украинские дроны недалеко от Хомутовки, Гордеевки, Волфино, Горналя, Николаево-Дарьино и Богословки.

Киев пытался бомбить сразу два региона РФ в ночь на 25 мая

Вооруженные силы Украины предприняли попытку совершить террористические атаки на объекты в Белгородской и Курской областях, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Военные использовали беспилотники самолетного типа. Два вражеских дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской и еще один — перехвачен над Курской областью.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

Фото: МО РФ

Чем закончился новый обстрел Донецка со стороны ВСУ

В Донецке в результате обстрела со стороны украинских позиций пострадал местный житель, он был госпитализирован со множественными ранениями, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, под ударом оказалась улица Порт-Артурная в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в медицинское учреждение», — сообщил градоначальник.

Гладков сообщил об атаке ВСУ на мирное производство

Украинские вооруженные силы ударили по селу Ясные Зори Белгородского района Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия», — написал губернатор.

От взрыва в здании сельхозпредприятия вспыхнуло пламя, прибывшие на вызов пожарные расчеты оперативно потушили возгорание. Сейчас на месте прилета работают оперативные службы.

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