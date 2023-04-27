Оскорбленный за шапку с Z 11-летний мальчик объяснит причины СВО

Фото: uvd_ekb/vk.com

11-летний мальчик из Екатеринбурга, которого оскорбил прохожий за шапку с символом Z, объяснит причины военной операции на Украине другим детям, сообщает «Подъем». Поможет ему в этом мэрия города. По словам руководителя Управления молодежной политики Артема Николаева, школьник с родителями придумал исследовательский проект о нацизме на Украине.

Он очень хорошо знает историю, историю нашей страны, историю этих ужасных процессов на Украине. Мы с ним договорились, что проработаем этот проект более детально и в перспективе сделаем его просветительским, где он будет участвовать во внеклассных часах, — сказал он.

Школьник поучаствует в круглых столах и обсуждениях, в том числе в рамках «Разговоров о важном». Николаев подчеркнул, что решение мальчика добровольное, никакой финансовой составляющей нет.

Обматеривший до этого мальчика 56-летний житель Екатеринбурга объяснил свой поступок тем, что ребенок дерзко себя повел. Мужчина заявил, что поинтересовался значением символа на шапке, однако подросток ответил вызывающим взглядом, чем и спровоцировал агрессию.