https://static.news.ru/photo/53a91282-d70b-11e9-a32d-fa163e074e61_660.jpg Ирина Алашкевич Фото: Ирина Алашкевич/vk.com

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения жителей Тулуна, обещала вызвать «милицию», чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Пресса хотела узнать у скандальной чиновницы, когда завершится её отпуск.

В разговоре с Алашкевич журналист телеканала РЕН ТВ сказал, что та якобы должна была вернуться на службу 6 сентября. Но его собеседница посетовала на то, что её отпуск продолжается, не став говорить, когда он закончится.

Выходите, пока я милицию не вызвала, — припугнула она журналистов.

Как писал News.ru, в августе в Сети появилась аудиозапись, на котором, предположительно, Ирина Алашкевич назвала пострадавших в наводнении жителях Иркутской области «бичевнёй». Также она говорит, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди с «двумя классами образования». По данному факту была назначена проверка, экспертиза обнаружила в аудиозаписи признаки монтажа.

Чиновницу отстранили от должности, а с 20 августа она вышла в отпуск. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что если Алашкевич действительно допустила оскорбления к пострадавшим от наводнения, то она непорядочный человек, заслуживающий нецензурных выражений.